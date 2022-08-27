"Больной морально и физически": в ГУР рассказали о состоянии здоровья Путина
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с психическим и физическим здоровьем
Об этом Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина .
"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым – увидим. Эта информация скрывается. Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется", – сказал Скибицкий.
Он отметил, что состояние здоровья Путин не будет влеять на ход войны с Украиной.
"Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ложно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того , о чем я мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", - подчеркнул Скибицкий.
- 24 мая начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин болеет раком.
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