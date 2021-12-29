Больной COVID-19 Шевченко рассказал о своем состоянии

Об этом Шевченко сообщил в Instagram.

По его словам, тест на коронавирус оказался положительным, но болезнь проходит бессимптомно.

"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на COVID-19 от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", - написал Шевченко в сторис.

Командой будет руководить ассистент главного тренера Мауро Тассотти. Следующий матч "Дженоа" сыграет 6 января 2022 года против "Сассуоло" в чемпионате Италии.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 18-й позиции.