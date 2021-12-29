Больной COVID-19 Шевченко рассказал о своем состоянии
Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко заявил, что переносит коронавирус бессимптомно
Об этом Шевченко сообщил в Instagram.
По его словам, тест на коронавирус оказался положительным, но болезнь проходит бессимптомно.
"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на COVID-19 от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", - написал Шевченко в сторис.
Командой будет руководить ассистент главного тренера Мауро Тассотти. Следующий матч "Дженоа" сыграет 6 января 2022 года против "Сассуоло" в чемпионате Италии.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 18-й позиции.
- Напомним, 28 декабря стало известно, что Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус.
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