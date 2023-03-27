"Больно смотреть на то, что сделала Россия": Зеленский провел Ставку в Днепре после поездки по прифронтовым районам
В понедельник, 27 марта, Владимир Зеленский впервые провел заседание Ставки главнокомандующего в Днепре, после посещения Марганца, Никополя и Запорожья
Об этом идет речь в вечернем обращении президента.
"Только что провел заседание Ставки - впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь, в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области", - комментирует глава государства.
Он рассказал, что ситуацию на оперативных направлениях доложили лично возглавляющие оборону на наиболее горячих направлениях на Донбассе генералы Сырский и Тарнавский. Он также отметил, что были онлайн-доклады командующих ОСУВ, которые прикрывают юг и север и доклад Главкома.
"Обсудили на Ставке общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту наших рубежей по всей протяженности фронта – от Херсона до Харькова", - рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что враг ответит за свои преступления и удары по украинским городам не только за время полномасштабного вторжения, а с 2014 года.
Глава государства также напомнил, что Днепр уже 9 лет поддерживает фронт.
"Днепр является нашей крепостью уже более девяти лет, все это время поддерживает фронт и бойцов. Именно здесь, в Днепре, еще с 14-го года тысячам наших воинов спасли здоровье после ранений. Днепр концентрировал работу волонтеров - с первых недель агрессии в 14-м году. Я благодарю тебя, Днепр, спасибо каждому и каждой здесь, в городе, кто помогает Украине стоять, стоять крепко и бить оккупанта", - сказал он.
"Больно было смотреть на то, что Россия сделала с нашим Марганцем, с нашим Никополем. Но наши воины, каждый и каждая, кто сейчас на передовых позициях, кого мы сегодня посетили в Запорожье, точно знают, что им нужно, чтобы оттеснять врага с нашей земли. И это будет", - подчеркнул Зеленский.
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