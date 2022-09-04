Больницы, школы, гостиница и музей: Ким рассказал, куда попали вражеские ракеты в Николаевской области

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью 4 сентября, около 02:30, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно С-300. Существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется" , – написал Ким.

Ким отметил, что Вознесенск был обстрелян около 05:00. На предприятии произошло возгорание помещений без жертв. Есть повреждения жилых домов. Подробная информация уточняется.

Кроме того, в 06:02 враг нанес удары по г. Очаков Очаковской громады. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Также в ОВА проинформировали, что накануне, 3 сентября, около 11:30 враг атаковал Центральный район Николаева ракетой воздушного базирования Х-59, выпущенной из Су-35. Ракета попала в частный двор и разрушила дом и хозяйственные постройки. Ранение получил один человек.

Во второй половине дня под обстрелами был пгт Первомайской громады. Вражеские снаряды попали по жилым домам. Пострадавших нет.

"В Баштанском районе днем 3 сентября, около 11:25, ракета типа Х-31, выпущенная из Су-35, попала в частный дом в селе Высунск Березнеговатской громады. В результате разрушения дома погиб один ребенок. Четыре человека получили осколочные ранения, трое из их - дети. С 16:00 до 19:00 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет", - написал Ким.

Напомним, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы, раздавались взрывы в Вознесенске. В результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, еще двое детей и четверо взрослых получили ранения

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