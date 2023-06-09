Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

Заявку на обмен ламп могут подать образовательные и медицинские учреждения. Среди них:

детсады, школы, профтехучилища, ЗВО, спортивные/музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения

поликлиники, больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения

Отправить заявку на обмен можно на портале Действие, в разделе "Услуги" - "Обмен ламп", КЭПом юридического лица. После этого в течение недели с заявителями свяжутся и расскажут о дальнейших действиях.

Программа также продолжит действовать для населения в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.

Кроме того, Смилянский отметил, что Каховская ГЭС, уничтоженная россиянами – это 1% от общего объема производства электроэнергии в Украине, но теперь его нет.

Программа обмена ламп накаливания на LED

С 30 января украинцы могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.

Однако в марте Укрпочта сократила количество отделений , в которых можно обменять лампы. Причиной послужило уменьшение спроса среди населения.

В Минэкономики прогнозируют, что массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Вместо этого лампы накаливания, собранные у украинцев, пойдут на переработку.

В рамках программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп. Пока украинцев обменяли через Укрпочту около 20 млн.