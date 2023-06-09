Больницы, школы, детсады и ЗВО: в Украине стартовал 2 этап обмена ламп накаливания на LED
9 июня начался второй этап программы обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED лампы: теперь возможность бесплатного обмена распространяется на юридических лиц
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
Заявку на обмен ламп могут подать образовательные и медицинские учреждения. Среди них:
- детсады, школы, профтехучилища, ЗВО, спортивные/музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения
- поликлиники, больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения
Отправить заявку на обмен можно на портале Действие, в разделе "Услуги" - "Обмен ламп", КЭПом юридического лица. После этого в течение недели с заявителями свяжутся и расскажут о дальнейших действиях.
Программа также продолжит действовать для населения в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.
Кроме того, Смилянский отметил, что Каховская ГЭС, уничтоженная россиянами – это 1% от общего объема производства электроэнергии в Украине, но теперь его нет.
Программа обмена ламп накаливания на LED
С 30 января украинцы могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.
Однако в марте Укрпочта сократила количество отделений , в которых можно обменять лампы. Причиной послужило уменьшение спроса среди населения.
В Минэкономики прогнозируют, что массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Вместо этого лампы накаливания, собранные у украинцев, пойдут на переработку.
В рамках программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп. Пока украинцев обменяли через Укрпочту около 20 млн.
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