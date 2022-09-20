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Главная война с Россией Больницы оккупированной Горловки переполнены ранеными захватчиками, тела вывозят грузовиками – Генштаб

Больницы оккупированной Горловки переполнены ранеными захватчиками, тела вывозят грузовиками – Генштаб

20 сентября, 2022 вторник
19:22
война с Россией

В результате успешных действий подразделений ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты несут значительные потери

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Лечебные заведения Горловки переполнены тяжелоранеными российскими военнослужащими.

"С территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации. Количество уточняется", - отмечают в Генштабе.

ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

  • Несмотря на это, враг продолжает попытки полностью оккупировать Донетчину.

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