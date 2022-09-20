Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Лечебные заведения Горловки переполнены тяжелоранеными российскими военнослужащими.

"С территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации. Количество уточняется", - отмечают в Генштабе.

ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Несмотря на это, враг продолжает попытки полностью оккупировать Донетчину.