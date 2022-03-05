Больницы оккупированного Крыма переполнены российскими военными, - представительство Зеленского

Об этом сообщило Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

"В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными. В каждой где-то 1000-1500 раненых. В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться или в частные клиники или ехать в сторону Симферополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 марта, ориентировочно с 14 по 15 по киевскому времени, по направлению Феодосия-Джанкой прошли 18 грузовиков с пометкой Z. В обратном направлении 4 грузовика и 2 "панциря" (возможно, поврежденных).

Ориентировочно в 15:30-16:00 через Керчь железнодорожным сообщением прошел в сторону Джанкоя эшелон из 23 вагонов с военными. Очевидцы утверждают, что такие эшелоны проходят здесь уже 3-й день подряд.

"По направлению Симферополь-Джанкой/Армянск за день прошли 3 грузовика и 1 "тигр". Последний имел новую маркировку белой краской. Подводные лодки оккупантов продолжают рассекать по Черному морю (замечено в районе Гурзуфа), так же как и истребители в небе временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Представительство просит сознательных украинских граждан в Крыму сообщать оперативную информацию о ситуации на полуострове по адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com.

