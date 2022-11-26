Больницы Луганщины переполнены ранеными россиянами, а морги – телами захватчиков, - Генштаб
В Луганской области и временно оккупированной части Запорожской области российские оккупанты терпят потери. Россияне все меньше помогают своим военным, а в военкоматах не хватает призывников
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
"Отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области. В общем, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков.
В ВСУ подтвердили потери рашистов за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.
"В городе Мелитополь уничтожен состав боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести", - разъяснили в Генштабе.
Также в Васильевском районе уничтожены два состава, 7 единиц военной техники разного типа, до 130 захватчиков ранены.
В то же время в России призывают граждан плести маскировочные сетки, нести теплую одежду для своих войск.
"Остается не решенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Так, в Костромской области, через соцсети, призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях", - пишут в пресс-службе.
Впрочем, несмотря на пропаганду среди россиян наблюдается определенный спад материальной поддержки захватчиков.
Кроме того, военкоматы Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.
- По состоянию на конец октября в Беларуси было до 4 тысяч русских военных.
- 27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
- Российское командование продолжает перебрасывать военных на территорию Беларуси, их там уже около 12 тысяч человек.
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