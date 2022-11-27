Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 27 ноября.

В сообщении отмечается, что оккупанты продолжают нести потери, из-за чего больницы Щастьинского района Луганской области перегружены большим количеством раненых захватчиков. По словам Генштаба, из-за этого противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военных в Луганск.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 87 тыс. оккупантов.

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