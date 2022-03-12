Больницы и морги в белорусских городах переполнены российскими оккупантами, - СМИ
Гомель, Мозыр и Наровля стали медицинской и санитарной базой для воюющих в Украине российских оккупационных войск.
Об этом сообщает белорусское бюро Радио Свобода, передает Эспрессо.TV .
Госпитали и морги в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля переполнены российскими военными, поступающими с начала вторжения в Украину. При этом, как сообщается, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении такой информации, в некоторых случаях – при угрозах увольнения.
Сообщается, что на прошлой неделе тела российских военных в Мозыре погрузили в поезда ОАО "Российские железные дороги".
"Трупов было нереально много. Люди, которые находились на станции Мозырь, были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян", – рассказал белорусской службе "Радио Свобода" житель Мозыря.
Другое лицо рассказало журналистам, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными, доступ к услугам для местных жителей ограничен. Также жители Гомеля рассказали, что автобусами возят раненых россиян, а грузовиками – убитых.
"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – рассказал житель Гомеля.
По сообщениям, в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны РФ против Украины принимали раненых россиян. Там трудятся российские медики. Раненых доставляют в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.
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