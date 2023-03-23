Об этом в четверг, 23 марта, объявило представительство ЕС в Украине.

Проект в рамках Механизма гражданской защиты ЕС предусматривает регулярную медицинскую эвакуацию украинских пациентов, хронически больных, а также пострадавших в результате войны.

В общей сложности более 2000 человек из Украины приняли медучреждения 20 стран Европы: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии. Швеция.

"Я благодарен за солидарность, продемонстрированную в рамках всего Европейского Союза относительно принятия этих уязвимых пациентов в столь тяжелое время", – прокомментировал комиссар ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.