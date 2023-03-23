Больницы ЕС приняли более 2 тыс. пациентов из Украины с начала полномасштабного вторжения РФ
Государства Европейского Союза с начала полномасштабного вторжения России в Украину приняли более двух тысяч украинских пациентов, чтобы снизить нагрузку на украинские больницы
Об этом в четверг, 23 марта, объявило представительство ЕС в Украине.
Проект в рамках Механизма гражданской защиты ЕС предусматривает регулярную медицинскую эвакуацию украинских пациентов, хронически больных, а также пострадавших в результате войны.
В общей сложности более 2000 человек из Украины приняли медучреждения 20 стран Европы: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии. Швеция.
"Я благодарен за солидарность, продемонстрированную в рамках всего Европейского Союза относительно принятия этих уязвимых пациентов в столь тяжелое время", – прокомментировал комиссар ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
- Напомним, с сентября 2022 года в польском Жешуве начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы. Проект финансируется средствами механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации. Центр служит промежуточным пунктом для пациентов, первоначально перевозимых из Украины в Польшу наземным транспортом с целью дальнейшей транспортировки в больницы по всей Европе. Участие в проекте принимает также Норвегия, не являющаяся членом ЕС - страна в рамках этой схемы будет обеспечивать еженедельные два эвакуационных рейса из Жешува в те страны, куда людей везут на лечение.
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