Об этом сообщает Херсонское отделение фонда.

С начала войны больничные и декретные пособия получили 5 659 жителей области – им перечислено почти 22 млн грн выплат.

Также было выплачено 15,7 млн грн ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве и их семей.

"В то же время с проведением выплат в регионе все еще связаны многочисленные технические сложности. Для налаживания финансирования функции Херсонского управления временно уполномочено выполнять управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Кировоградской области", - резюмировали там.