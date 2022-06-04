Больничные и страховые выплаты на Херсонщине продолжают финансироваться
Фонд соцстрахования адаптирует процессы, чтобы обеспечить жителей Херсонской области выплатами и пособиями
Об этом сообщает Херсонское отделение фонда.
С начала войны больничные и декретные пособия получили 5 659 жителей области – им перечислено почти 22 млн грн выплат.
Также было выплачено 15,7 млн грн ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве и их семей.
"В то же время с проведением выплат в регионе все еще связаны многочисленные технические сложности. Для налаживания финансирования функции Херсонского управления временно уполномочено выполнять управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Кировоградской области", - резюмировали там.
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