"Больная идеология": РФ похищает украинских детей и заставляет их забыть своих родителей и страну, - правозащитник Лисянский
Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что Россия вывозит из Украины детей, чтобы отдать их на воспитание в "идеологически правильные" семьи
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Русских родителей, которые хотят усыновить детей с временно оккупированных территорий Украины, заставляют пройти курсы по идеологическому воспитанию для того, чтобы они знали, как себя вести, что рассказывать, почему украинские дети в них оказались. Что произошло с их родителями, почему так произошло. Запущен такой процесс, понимаете. То есть больна такая идеология, но на сегодня это есть", - сказал Павел Лысянский.
Директор Института стратегических исследований и безопасности расценивает похищение украинских детей Россией как геноцид нашей нации, поскольку с помощью специальных программ маленьких украинцев заставляют забыть своих родителей и Украину.
"И я честно скажу, не увидел от международного общества, каких-то огромных санкций, хотя они должны быть, потому что это уже не о территориальной целостности, это уже о детях. То есть мы понимаем, что у них фактически есть подтверждение того, что они нас хотят уничтожить как нацию, а детей перевоспитать и просто сказать, но не было такого, приснилось или еще что-то такие вещи, которые уже можно трактовать как геноцид украинской нации, потому что детей фактически надо обмануть, рассказать, чтобы они забыли своих родителей, сказать так, чтобы они забыли свою страну, а потом еще сказать, что это мы враги. Они сейчас это фактически делают, я знакомился с программами, которые этим детям предлагают. И вопрос в том, что за это нужно бить очень сильно по рукам ", - подчеркнул он.
- В конце июля в украинском МВД сообщали, что в Россию принудительно вывезли по меньшей мере 5600 детей. В Украине создается механизм их возвращения.
- Ювенальные прокуроры сообщают, что с 24 февраля по 3 октября в Украине погибли 416 детей .
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