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OPINION

Боливар не выдержит всех?

8 июля, 2023 суббота
18:07
Мнение

Лидеры тридцати трех стран Латинской Америки и Карибского бассейна, объединенных в организацию CELAC, не хотят даже на словах поддерживать борьбу Украины с российской агрессией и предложенную Киевом Формулу мира

Об этом стало известно из проекта документа, который они направили в Брюссель накануне встречи с руководителями ЕС, запланированной на 17-18 июля. Война в Украине названа в нем "конфликтом в Европе", который хорошо было бы "решить мирными средствами". Формулировка при этом настолько расплывчата, что из него вообще непонятно, о каком конфликте идет речь.

Латиноамериканцы предлагают Евросоюзу сосредоточиться на проблемах социально-экономического развития, защите природной среды и компенсации ущерба, нанесенного трансатлантической работорговлей. А неофициально их дипломаты жалуются, что европейцы "в очередной раз пытаются навязать собственную повестку дня", демонстрируя тем самым превосходство, унаследованное со времен колониализма. И вообще - не хотят признать свои бывшие заморские владения равными себе государствами-партнерами.

Обижаются, конечно, и украинцы – те, по крайней мере, которые интересуются событиями за пределами Европы. Нам вообще сложно понять, когда другие не разделяют наши чувства. Особенно тогда, когда речь идет об очевидных фактах – ведь россияне не просто напали на нашу страну, но и ежедневно убивают украинцев, совершая ужасные военные преступления. Тем более подозрительным кажется отсутствие эмпатии со стороны народов, которых обычно считают слишком эмоциональными. Проще объяснить эту позицию влиянием Москвы, которое в Латинской Америке действительно остается значительным.

Еще несколько лет назад, правда, украинцы жаловались на отсутствие понимания со стороны западных европейцев. О "кремлевских мацаках", конечно, тогда тоже не забывали. Но существовало и другое объяснение. Мол, жителям бывших метрополий трудно встать на сторону борющихся за независимость или с последствиями колониального господства. Ведь большинство из них все равно отождествляют себя со вчерашними империями. И подсознательно воспринимает украинцев так же, как туземцев своих собственных колоний.

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Конечно, Киев и Львов географически находятся в Европе, но и ирландский Дублин или, скажем, баскская Памплона тоже не в Африке. Собственно, и многие кварталы в том же Буэнос-Айресе выглядят вполне по-европейски, но это не мешает аргентинцам время от времени вспоминать о колониализме и империализме без ностальгии.

Исчезли ли эти ассоциации с началом масштабного российского вторжения? Трудно сказать наверняка. Скорее отошли на периферию общественного сознания. Сами россияне, конечно, сделали многое для того, чтобы их не воспринимали как "одну из многих" империй — количество преступлений и зверств, которыми, кажется, оккупанты иногда даже гордятся, как-то не побуждает к отождествлению с ними. Да и параллели сегодня в большинстве своем проводят между путинской Россией и Третьим Рейхом, который и в Германии, не говоря о Франции с Британией, считают синонимом абсолютного зла.

В заявлениях украинцев тоже стало больше ссылок на опыт Второй мировой, и меньше риторики, похожей на антиколониальную или антиимпериалистическую. Вряд ли это делается целенаправленно, мы скорее нащупываем образы и параллели, которые лучше воспринимаются нашими западными союзниками. Но борьба с агрессией России от этого не перестает быть борьбой за независимость – такой же, как в свое время вели (да и ведут) страны Африки, Азии или Америки – и Северной, в конечном счете, тоже.

Почему украинцы не могут сравнивать лидеров своего сопротивления не только с Джорджем Вашингтоном, но и с тем же Симоном Боливаром?

Симон Болівар

Фото: Википедия

Симон Боливар. Со времен О. Генри его фамилия у многих вызывает ассоциацию с именем коня. Но жеребца латиноамериканского революционера (которого он очень любил) звали, конечно, иначе – Паломо

И дело не только в яркой картинке и увлекательной "боливарианской" романтике. И не в том, конечно, что Петлюра тоже был Симоном – будущего головного атамана назвали в честь апостола, а не революционера. Между нынешней Освободительной войной Украины и войнами за независимость стран Латинской Америки параллелей даже больше, чем кажется на первый взгляд. А те, проблемы, с которыми сталкиваются сегодня украинцы, действительно могут быть понятнее их жителями, чем некоторым европейцам.

В конце концов, если лидеры CELAC поднимают вопрос о компенсации ущерба, нанесенного трансатлантической торговлей, то Киев в конце концов тоже может напомнить о количестве невольников, вывезенных с территории нашей страны. И не за несколько веков, а за два тысячелетия минимум – о чем напоминает даже слово "раб" в английском.

Хотя… Может, в этом и заключается, по крайней мере одна из причин дистанцирования латиноамериканских лидеров к Украине и войне против российской агрессии? Может быть, все дело в ревности? В том, что Киев принимает на себя внимание и ресурсы, которые в "третьем мире" привыкли считать предназначенными для них – жертв колониализма и империализма?

Отсюда и стремление объявить украинскую борьбу за независимость "не такой, как надо" - даже через признание нынешней войны "внутриевропейским конфликтом" (опять же, с намеком, что европейцы по определению не могут почувствовать, что такое быть колонией). Стремление, которое с удовольствием подпитывает и поощряет Москва.

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Но если это так – это лишь очередное основание усомниться в искренности некоторых "борцов с колониализмом". Ибо одно дело, когда целью этой борьбы является преодоление отсталости и неравноправия, скачок "из третьего мира в первый", как в свое время выразился Ли Кван Ю (каким бы ни было отношение к этому деятелю и подлинным последствиям объявленного им "скачка"). И совсем другое, когда "антиимпериалистическая борьба" становится образом жизни, движением без цели, а иногда даже подпитывает отсталость и неравноправие, чтобы сохранялись основания требовать того же внимания и ресурсов – якобы для их преодоления.

Когда все сводится к распределению помощи – ее, конечно, на всех никогда не хватает. Если речь идет не о борьбе за свободу, а о транспортировке денег, то Боливар не выдержит даже двоих – это еще О. Генри заметил. Что уж говорить о тридцати трех. Или тридцати четырех, если считать с Украиной. При всем уважении к известному латиноамериканскому революционеру.

Специально для Еспресо

Об авторе. Алексей Мустафин, украинский журналист, телевизионный менеджер, политик, автор книг научно-популярного направления

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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