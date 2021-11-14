Болгары сегодня одновременно выбирают президента, вице-президента и парламент
В воскресенье, 14 ноября 2021 года, в Болгарии проходят выборы новых 240 депутатов Народного собрания
На этот раз голосование проходит в формате "2 в 1", потому что каждый, кто пойдет на выборы, также отдаст свой голос за нового президента, который будет руководить страной в следующие пять лет, рассказывает Еспресо.TV .
Нынешние парламентские выборы в Болгарии внеочередные и уже третьи этого года, ведь после апрельского и июльского голосования так и не было сформировано коалилийное правительство.
На выборах в депутаты зарегистрировано 5067 кандидатов, борющихся за место в Народном собрании на сегодняшних выборах, приводит подробности DNES.bg.
Из них – 1 515 женщин и 3 552 мужчины.
Вместе с президентом, по американской модели, в Болгарии сразу выбирают и вице-президента.
Всего в президентских и вице-президентских выборах принимают участие 23 президентские пары. Из этих 46 кандидатов – 18 женщин и 28 мужчин.
Среди кандидатов в президенты – четыре женщины и 19 мужчин.
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