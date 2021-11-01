Болгарский оператор прекратил поставки газа в Румынию, Венгрию и Сербию из-за аварии на газопроводе

Об этом сообщает Радио Свобода.



По данным компании, авария произошла утром 1 ноября в районе поселка Ветрино. Перекачку газа в Румынию остановили автоматически, однако позже частично возобновили.



Поставка энергоносителя в Сербию и Венгрию остановлена полностью.



В компании отметили, что будут пытаться починить сеть "в кратчайшие сроки".



Ранее Румыния и Украина согласились предоставить газ Молдове, которая ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газа, спровоцированного неудачными переговорами с российским "Газпромом".



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