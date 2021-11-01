Болгарский оператор прекратил поставки газа в Румынию, Венгрию и Сербию из-за аварии на газопроводе
Оператор болгарской газотранспортной сети Bulgartransgaz заявил о приостановке поставок природного газа в Румынию, Венгрию и Сербию в результате аварии на трубопроводе
Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным компании, авария произошла утром 1 ноября в районе поселка Ветрино. Перекачку газа в Румынию остановили автоматически, однако позже частично возобновили.
Поставка энергоносителя в Сербию и Венгрию остановлена полностью.
В компании отметили, что будут пытаться починить сеть "в кратчайшие сроки".
Ранее Румыния и Украина согласились предоставить газ Молдове, которая ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газа, спровоцированного неудачными переговорами с российским "Газпромом".
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