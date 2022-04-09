Болгарские авиалинии отменят сборы за перевозку домашних животных для украинских беженцев

Об этом сообщает Simple Flying.



Услуга будет доступна до конца июля. По словам авиакомпании, ограничения веса собак и кошек, перевозимых в багажном отделении, нет. Но транспортировка определенных размеров осуществляется в клетке.



Перевозчик считает, что животные являются важной частью каждой семьи. Однако перевозка домашних животных требует большой дополнительной осторожности при обращении и аспекте контроля загрузки самолета, поэтому несколько авиакомпаний, как правило, взымают более высокие сборы и имеют строгую политику по перевозке животных.



Как сообщает издание, эти препятствия осложнили перевозку домашних животных для беженцев, особенно в таких странах, как Германия, Польша и Румыния. Нескольким беженцам пришлось либо полностью отказаться от своих питомцев, либо отказаться уезжать вообще. Европейская комиссия призвала страны-члены содействовать процедурам безопасной транспортировки домашних животных.



Кроме того, Humane Society International, международная неправительственная организация защиты животных также призвала не только авиакомпании, но и другие транспортные компании обеспечить лучшие условия перевозки домашних животных из Украины, сказал исполнительный директор европейского подразделения Рууд Томброк.

Напомним, украинским беженцам разрешили привозить домашних животных в Северную Ирландию.