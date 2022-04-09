Болгарские авиалинии отменят сборы за перевозку домашних животных для украинских беженцев
Bulgaria Air отменяет все сборы за перевозку домашних животных на своих регулярных прямых рейсах при условии, что пассажиры имеют украинские паспорта или карты беженца
Об этом сообщает Simple Flying.
Услуга будет доступна до конца июля. По словам авиакомпании, ограничения веса собак и кошек, перевозимых в багажном отделении, нет. Но транспортировка определенных размеров осуществляется в клетке.
Перевозчик считает, что животные являются важной частью каждой семьи. Однако перевозка домашних животных требует большой дополнительной осторожности при обращении и аспекте контроля загрузки самолета, поэтому несколько авиакомпаний, как правило, взымают более высокие сборы и имеют строгую политику по перевозке животных.
Как сообщает издание, эти препятствия осложнили перевозку домашних животных для беженцев, особенно в таких странах, как Германия, Польша и Румыния. Нескольким беженцам пришлось либо полностью отказаться от своих питомцев, либо отказаться уезжать вообще. Европейская комиссия призвала страны-члены содействовать процедурам безопасной транспортировки домашних животных.
Кроме того, Humane Society International, международная неправительственная организация защиты животных также призвала не только авиакомпании, но и другие транспортные компании обеспечить лучшие условия перевозки домашних животных из Украины, сказал исполнительный директор европейского подразделения Рууд Томброк.
- Напомним, украинским беженцам разрешили привозить домашних животных в Северную Ирландию.
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