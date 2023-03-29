Об этом информирует Болгарское национальное радио .

Сообщается, что аграрии национальной ассоциации производителей зерна запланировали трехдневную акцию на четырех пограничных переходах в Видине, Русе, Силистре и Кардаме. Протестующие блокируют движение на точках пересечения границы и заявляют об убытках из-за беспошлинного импорта зерновых и масличных культур из Украины.

Глава ассоциации Костадин Костадинов заявил, что рынок сбыта для болгарского зерна отсутствует, а до сбора урожая осталось два месяца. Новый урожай негде будет хранить, и ситуация вряд ли улучшится, если импорт из Украины сельскохозяйственных товаров продолжится в сегодняшнем режиме.

Протестующие также ожидают визита министра сельского хозяйства.

"Он должен прийти на акцию протеста. Мы ожидаем, что наше правительство поддержит нас, чтобы не продолжать действие этого постановления, потому что фермеры в Болгарии испытали достаточно проблем", - сказал Костадинов.