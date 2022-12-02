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Болгария заявила о намерении передать Украине стрелковое оружие и "некоторые боеприпасы", но не танки

2 декабря, 2022 пятница
16:56
Мир

Украина получит от Болгарии стрелковое оружие и "некоторые боеприпасы" в рамках военной помощи

Об этом заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, передает БГНЭС .

"На основе решения парламента, которое было принято, мы предоставим помощь Украине. Но танки – нет, я думаю, что речь шла о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах. Мы помогаем именно тем, чем можем себе позволить помочь на данный момент, чтобы болгарские граждане не волновались", – сказал Стоянов.

Министр добавил, что военная помощь Украине не повлияет на боеспособность армии Болгарии.

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