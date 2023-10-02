Болгария запретит въезд легковых автомобилей с российскими номерами: решение должны быть приняты до конца суток

Об этом сообщает болгарское издание "24 часа ".

Директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов заявил, что сегодня, 2 октября, до конца суток Болгария приостановит въезд российских автомобилей на территорию страны.

"Мы активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что до конца суток на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - отметил Златанов.

Сообщается, что запрет касается не только автомобилей, но и товаров. Златанов затруднился уточнить, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но сказал, что их немного.

Что известно на запрет на въезд автомобилям с российскими номерами

Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.

13 сентября с 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами Российской Федерации, поскольку это подпадает под действие санкций. Подобный запрет накануне приняли Литва и Латвия.

15 сентября Финляндия объявила о запрете ввоза автомобилей с российской регистрацией. Страна считает важным все равно внедрять ограничения Евросоюза для РФ. Владельцы транспортных средств на территории Финляндии должны избавиться от регистрации до 16 марта 2024 года. Это касается всех автомобилей с номерами РФ.