Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября

Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября

29 сентября, 2023 пятница
21:51
Мир

По истечении этого периода действует лицензионный режим на экспорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, согласно согласованному плану между Украиной и Европейской комиссией

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и земледелия Болгарии.

В ходе онлайн-встречи аграрные министры Болгарии и Украины обсудили обязательства Украины по экспортному контролю. Кирилл Ватев и Николай Сольский договорились о начале регулярного обмена данными между двумя министерствами в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Представители обоих министерств будут еженедельно обмениваться информацией относительно экспорта и импорта определенных видов сельскохозяйственной продукции.

Министр Ватеев проинформировал своего украинского коллегу о Меморандуме, подписанном между правительством Болгарии и инициативным комитетом фермеров, который предусматривает запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября. После этого периода будет действовать режим лицензирования экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса в соответствии с согласованным планом между Украиной и Европейской Комиссией.

Министр Ватев выразил обеспокоенность болгарских сельскохозяйственных производителей и переработчиков относительно импорта рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины из Украины.

"Очень важно обсудить все проблемы, которые волнуют наших фермеров и вместе искать пути их решения", - сказал министр Ватев.

  • В парламенте Болгарии в четверг, 14 сентября, проголосовали за снятие запрета на импорт зерна из Украины с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Болгария
экспорт зерна
аграрии
Читайте также:
28 сентября, 2023 четверг
Украина планирует открыть новый железнодорожный коридор для экспорта зерна
зерно, пшениця
28 сентября, 2023 четверг
Польша предлагает передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве
легіон "Свобода Росії"
28 сентября, 2023 четверг
"Все задачи выполнены, легионеры живы": Легион "Свобода России" про результаты рейда в Белгородской области
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.8
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
29 сентября
22:13
Обновлено
Российские "шахеды" атакуют Одесскую область: Ситуация вечером 29 сентября
21:55
Украинцы отдают жизнь, чтобы создать некоррумпированное государство - посол ЕС
21:52
Российская нейросеть государственного Сбербанка отказалась отвечать, какой стране принадлежит Донецк
21:46
Требовал деньги за решение: на Одесчине главу райсуда разоблачили на взятке почти в 50 тыс. грн
21:25
Дробович прокомментировал реакцию МИД Украины на скандал с ветераном дивизии СС "Галичина"
21:18
Международные спонсоры войны: НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков. В чем причина
21:03
В Сербии суд на год осудил экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ
20:25
Эксклюзив
В Сенате сохраняется большинство сторонников поддержки Украины, - эксперт-международник Дубовик
20:23
Аналитика
Темпы продвижения ВСУ – не основной показатель контрнаступления. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
20:20
Посол ЕС Матернова спрогнозировала сроки вступления Украины в союз и назвала предпосылки
20:10
Обзор
Быть лучше себя: что посмотреть на выходных
20:00
Обзор
Победные новости 583-го дня войны: оккупанты сбили собственный Су-35 под Токмаком, неизвестная ДРГ зашла в Брянскую область
19:41
Зеленский о расстрелах в Бабьем Яру: "Никогда снова!" для нас не пустые слова, важно помнить об этих жертвах
19:39
Норвегия закрывает границу для автомобилей с российскими номерами
19:29
Роспропаганда распространила фейк о якобы сдаче украинских воинов в плен, Стратком опроверг
19:24
Эксклюзив
"МАГАТЭ не сможет обеспечить безопасность на ЗАЭС": эксперт по атомной энергетике Литвинский назвал потребности станции
19:16
В течение суток на фронте произошло 33 боестолкновения, ВСУ отразили более 10 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
18:51
Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
18:39
Обновлено
Россияне нанесли авиаудары по Херсону и области: уничтожено заведение общественного питания
18:21
Шмыгаль: все субсидии в этом году переназначат автоматически
18:18
Обновлено
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
18:08
Эксклюзив
"Есть задача отогнать вражескую авиацию": в Defence Express объяснили, как ВСУ будут применять ATACMS
18:04
луна
Сегодня ночью взойдет последняя суперлуна 2023 года
17:53
Ермак: Украина планирует производить собственные средства ПВО
17:49
Обновлено
Путин подписал указ о призыве 130 тыс. россиян в армию: на войну призывников обещают не отправлять
17:22
"Ничего не осталось": в РФ заявили, что не намерены восстанавливать оккупированную Попасну на Луганщине
17:22
Африканская футбольная сборная согласилась на товарищеский матч с Россией, но отказывается играть в РФ
17:11
Двум жителям Киевщины объявили подозрение в хранении ЗРК "ТОР" и зенитных ракет оккупантов
17:10
Хвастался пытками жителей Харьковщины: СБУ объявила подозрение российскому оккупанту
17:05
Швейцария приняла пакет финансовой помощи Украине для гуманитарного разминирования
16:57
Нардеп-борец Беленюк анонсировал завершение спортивной карьеры
16:45
Старейшая член Конгресса США Дайан Файнстайн умерла в возрасте 90 лет
16:37
Раде предложили отменить заочную форму обучения в вузах
16:33
Россиян допустили к Паралимпиаде-2024
16:14
"Первые дни": в Финляндии покажут минисериал о жизни украинцев в начале полномасштабного вторжения РФ
16:13
Зеленский встретился с президентом ЕБРР: среди тем разговора была энергетическая безопасность
15:59
"Памфир" стал победителем VII Национальной кинопремии "Золотая дзыга"
15:50
Перевозил "шахеды" из Ирана на границу Украины: СБУ объявила подозрение гендиректору авиакомпании РФ
15:47
Обновлено
Британия заморозила активы и запретила въезд оккупационным руководителям ВТО Украины в рамках новых санкций против РФ
15:23
Объявили победителя премии Drahomán Prize среди переводчиков с украинского языка на языки мира
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV