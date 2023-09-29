Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября
По истечении этого периода действует лицензионный режим на экспорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, согласно согласованному плану между Украиной и Европейской комиссией
Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и земледелия Болгарии.
В ходе онлайн-встречи аграрные министры Болгарии и Украины обсудили обязательства Украины по экспортному контролю. Кирилл Ватев и Николай Сольский договорились о начале регулярного обмена данными между двумя министерствами в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Представители обоих министерств будут еженедельно обмениваться информацией относительно экспорта и импорта определенных видов сельскохозяйственной продукции.
Министр Ватеев проинформировал своего украинского коллегу о Меморандуме, подписанном между правительством Болгарии и инициативным комитетом фермеров, который предусматривает запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября. После этого периода будет действовать режим лицензирования экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса в соответствии с согласованным планом между Украиной и Европейской Комиссией.
Министр Ватев выразил обеспокоенность болгарских сельскохозяйственных производителей и переработчиков относительно импорта рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины из Украины.
"Очень важно обсудить все проблемы, которые волнуют наших фермеров и вместе искать пути их решения", - сказал министр Ватев.
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В парламенте Болгарии в четверг, 14 сентября, проголосовали за снятие запрета на импорт зерна из Украины с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.
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