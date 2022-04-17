Болгария запретила российским судам заходить в свои порты

Об этом сообщает болгарская исполнительная "Морская администрация" .

Соответствующее решение Болгария приняла 14 апреля.

Согласно ему запрещен вход в морские и речные порты для всех судов, ходящих под российским флагом.

Также запрет распространяется на суда, сменившие российский флаг или регистрацию после 24 февраля 2022 года. Решение начало действовать с 16 апреля.

В постановлении есть отдельные исключения. В порты позволят заходить судам, которые будут подавать сигнал катастрофы, будут нуждаться в гуманитарной помощи и перевозить энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Болгария пошла на такой шаг из-за введения пятого пакета санкций ЕС против России.

17 апреля Италия закрыла порты для российских судов.

Кроме того, 17 апреля Румыния запретила российским кораблям входить в свои порты.

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