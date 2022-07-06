Болгария заблокировала зарплаты российским дипломатам: находятся под санкциями
София, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, предназначавшийся для выплаты зарплат дипломатам
Об этом сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев.
"Есть перевод в посольство России, который подпадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России попросило отменить санкции по этому переводу и сейчас отмена согласовывается с ЕК", – сказал Василев.
Министр уточнил, что размер перевода составляет $890 тыс. После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решат, что делать со средствами.
- 28 июня стало известно, что Болгария высылает из страны 70 российских дипломатов и технический персонал посольства РФ.
- 3 июня вице-премьер Болгарии Асен Василев заявил, что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром".
- Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.
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