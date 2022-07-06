Об этом сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев.

"Есть перевод в посольство России, который подпадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России попросило отменить санкции по этому переводу и сейчас отмена согласовывается с ЕК", – сказал Василев.



Министр уточнил, что размер перевода составляет $890 тыс. После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решат, что делать со средствами.

28 июня стало известно, что Болгария высылает из страны 70 российских дипломатов и технический персонал посольства РФ.

3 июня вице-премьер Болгарии Асен Василев заявил, что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром".

Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

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