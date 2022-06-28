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Болгария высылает из страны 70 российских дипломатов и технический персонал посольства РФ
70 российских дипломатов, а также технический персонал посольства России должны покинуть Болгарию
Об этом сообщает ТАСС.Решение было принято спустя 6 дней после того, как парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирилла Петкова. Он заявил, что возлагает ответственность за устранение его правительства на российского посла в Софии. Петков также обвинил Россию в давлении на парламент через ее сторонников из партии "Возраждане".
- Напомним, 20 июня послу России в Великобритании, а также другим аккредитованным российским дипломатам запретили посещать здание британского парламента.
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