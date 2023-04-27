Болгария вводит военную подготовку для старшеклассников
Правительство Болгарии одобрило постановление, предусматривающее введение занятий по военной подготовке для школьников 9–10-х классов
Об этом сообщает The Sofia Globe .
Постановление основывается на поправках к закону «О резерве Вооруженных сил», принятому в 2020 году. В правительстве объяснили, что документ регулирует обучение учащихся 9–10-х классов, а также подготовку военнослужащих и гражданских специалистов для проведения обучения учащихся, которое вводится уже с сентября этого года.
Курс будет состоять из пяти учебных часов в год. Учащиеся получат теоретические сведения о защите отечества, оказании помощи населению вооруженными силами в кризисных ситуациях военного характера, истории и задачах армии. Министерство обороны Болгарии подчеркнуло, что военная подготовка не приведет к призыву учащихся в ряды вооруженных сил.
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