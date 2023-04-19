Болгария ввела временный запрет на импорт зерна из Украины
Болгария ввела временный запрет на импорт зерна и пищевых продуктов из Украины, но сделала исключение для транзитных товаров
Об этом сообщает BNR .
По словам и.о. премьер-министра Болгарии Галаба Донева, такое решение продиктовано желанием защитить национального производителя.
"Основная причина заключается в том, что за последний год, вопреки идее так называемых коридоров солидарности, значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов со стороны других стран, возможны чрезвычайно серьезные последствия для болгарского бизнеса", – пояснил Донев.
В то же время он отметил, что Болгария рассчитывает, что ЕС услышит и поймет позиции Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии относительно импорта украинского продовольствия.
"Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротство болгарских сельхозпроизводителей ничем не будет способствовать ее делу", – сказал Донев.
Пока нет информации о том, как долго будет действовать временный запрет.
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