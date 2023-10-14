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Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию

14 октября, 2023 суббота
08:57
Экономика

Болгария ввела налог на российский природный газ, который проходит транзитом через ее территорию в Европейский Союз

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это заставило трейдеров задуматься, не может ли этот шаг спровоцировать спор с РФ и поставщиками топлива на фоне без того нестабильного рынка.

Новый законопроект, опубликованный в пятницу, вступающий в силу немедленно, вводит плату в размере 20 болгарских львов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это около 20% цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.

Хотя Болгария не импортирует газ из России на собственные нужды, это важный маршрут для значительно уменьшенных потоков трубопроводов, которые Россия направляет в Европу после масштабных сокращений в 2022 году. Издание отмечает, что почти половина газа РФ из трубопроводов поступает в Болгарию из Турции через соединение "Турецкий поток" для последующих отправлений в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

"Этот шаг добавляет новой неопределенности на и без того взбудораженный рынок. Цены на газ в Европе выросли в последние дни, поскольку угрозы для газовых потоков растут по всему миру, включая войну в Израиле, потенциальные удары по ключевым экспортным заводам в Австралии и уязвимость инфраструктуры после недавнего утечки в трубопроводе Балтийского моря, где подозревают диверсию", - добавляют эксперты.

Российское ОАО "Газпром" прекратило поставки на внутренний рынок Болгарии в прошлом году после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в частности Турцию.

В прошлом месяце болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти, что приведет страну в один ряд с другими членами Европейского Союза.

"Для государства-члена ЕС угрожать поставками газа другому члену Союза противоречит европейской солидарности, правилам и неприемлемо", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто.

Законопроект призван реализовать санкции ЕС в отношении России, введенные в ответ на ее вторжение в Украину.

По словам законодателей, разработавших это мероприятие, его целью является "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение доходов бюджета"

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Мир
Россия
ЕС
газ
Болгария
санкции против России
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