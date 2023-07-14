Болгария впервые официально объявила о передаче тяжелого вооружения Украине
Крупнейший одноразовый пакет военной помощи, включающий 100 бронированных машин из запасов болгарской полиции, в основном транспортные машины пехоты, отправлен в Украину. Это стало первым официальным решением Софии помочь Киеву тяжелой техникой
Об этом сообщило издание Euractiv.
Военная техника была закуплена 40 лет назад для осуществления так называемого процесса возрождения — попытки тоталитарного режима насильственно ассимилировать болгарских турок путем изменения их имен, что привело к изгнанию более 300 000 болгарских граждан турецкого происхождения в Турцию.
"Это бронированная военная техника, закупленная во время Возрождения и никогда не использовавшаяся. В то же время это создает расходы на хранение и обслуживание. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника была для них полезна", - сказал Ивайло Мирчев из руководящей коалиции.
О решении по бронетехнике было объявлено только через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию. Это первый военный пакет из Болгарии в Украину, информация о котором обнародована официально. Военная помощь все еще была секретной, но неофициально сообщалось, что Болгария помогала Украине боеприпасами.
- В четверг, 13 июля, Германия объявила о новом пакете помощи для Украины: туда вошли зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное