Об этом сообщило издание Euractiv.

Военная техника была закуплена 40 лет назад для осуществления так называемого процесса возрождения — попытки тоталитарного режима насильственно ассимилировать болгарских турок путем изменения их имен, что привело к изгнанию более 300 000 болгарских граждан турецкого происхождения в Турцию.

"Это бронированная военная техника, закупленная во время Возрождения и никогда не использовавшаяся. В то же время это создает расходы на хранение и обслуживание. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника была для них полезна", - сказал Ивайло Мирчев из руководящей коалиции.

О решении по бронетехнике было объявлено только через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию. Это первый военный пакет из Болгарии в Украину, информация о котором обнародована официально. Военная помощь все еще была секретной, но неофициально сообщалось, что Болгария помогала Украине боеприпасами.