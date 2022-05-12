Болгария возглавила список стран ЕС по количеству зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты
Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой в Болгарии. Государство приютило наибольшее количество беженцев среди стран ЕС
Об этом пишет Bulgarian National Radio.
"По состоянию на 12 мая в Болгарию въехали 252 826 человек, 41% из них остались в стране. 102 522 зарегистрировались для получения статуса временной защиты, или почти 100% всех оставшихся в стране беженцев", - сказала Марьяна. Тошева, руководитель Государственного агентства по делам беженцев.
Также она добавила, что Болгария является первой в списке стран ЕС с наибольшим количеством зарегистрировавшихся для получения временной защиты беженцев.
Издание отмечает, что срок бесплатного проживания в гостиницах для украинских беженцев не будет продлен. Ранее мы сообщали, что 31 мая украинских беженцев в Болгарии попросят покинуть отели, расположенные в курортных городах.
До конца недели также заработает цифровая платформа для сбора данных о количестве украинцев, которые намерены остаться в стране, поскольку некоторые хотят покинуть Болгарию после 31 мая. Многие беженцы говорят, что хотят уехать и жить вне муниципальных и государственных помещений, то есть платить за аренду.
Куда будут переселяться граждане Украины, которые сейчас размещены в гостиницах, станет понятно до конца следующей недели, сообщили в правительственной координационной группе.
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