Болгария в этом году увеличит военную помощь Украине
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна увеличит военную помощь для Украины в 2023 году
Об этом пишет Euractiv.
"Эта военная помощь позволит, когда Украине удастся освободить все оккупированные территории, помочь стабилизировать регион - в Черном море, Юго-Восточной Европе и на восточном фланге НАТО. Это главная причина и понимание, по которым Болгария помогает Украине", - заявил Тагарев.
По его словам, помощь, предоставленная Болгарией, высоко оценена руководством Украины и украинской армией, а также союзниками.
Он также пояснил, что болгарское общество должно знать, что Болгария помогает Украине, поскольку социологические опросы, проведенные в 2022 году, показали, что около 70% болгар против отправки военной помощи Киеву.
"Помощь, оказываемая Украине, направлена не только на обеспечение насущных военных потребностей, но и на то, чтобы в долгосрочной перспективе Вооруженные Силы Украины достигли очень высокого уровня оперативной совместимости с НАТО", - сказал министр.
- Напомним, Болгария 9 декабря согласовала передачу Украине легкого вооружения и боеприпасов .
- В начале апреля минобороны Болгарии определило агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру. 6 апреля Болгария полностью закрыла порты для российских судов в рамках директивы ЕС об исполнении санкций.
- 11 апреля в минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов.
- 6 июня министр обороны Тодор Тагарев заявил, что новое правительство Болгарии готово оказывать военную помощь Украине. Однако 20 июня президент Болгарии Румен Радев сказал , что участие в предоставлении Украине боеприпасов будет ошибкой.
- Правительство Болгарии анонсировало новый пакет помощи 21 июня – в него войдут оружие и боеприпасы, которые есть на складах Болгарии и их не нужно закупать.
- 27 июня Совет министров Республики Болгария принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине.
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