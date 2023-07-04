Болгария в этом году увеличит военную помощь Украине

Об этом пишет Euractiv.

"Эта военная помощь позволит, когда Украине удастся освободить все оккупированные территории, помочь стабилизировать регион - в Черном море, Юго-Восточной Европе и на восточном фланге НАТО. Это главная причина и понимание, по которым Болгария помогает Украине", - заявил Тагарев.

По его словам, помощь, предоставленная Болгарией, высоко оценена руководством Украины и украинской армией, а также союзниками.

Он также пояснил, что болгарское общество должно знать, что Болгария помогает Украине, поскольку социологические опросы, проведенные в 2022 году, показали, что около 70% болгар против отправки военной помощи Киеву.

"Помощь, оказываемая Украине, направлена не только на обеспечение насущных военных потребностей, но и на то, чтобы в долгосрочной перспективе Вооруженные Силы Украины достигли очень высокого уровня оперативной совместимости с НАТО", - сказал министр.