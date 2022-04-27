Болгария угрожает прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию

Об этом сообщает DW .

По словам премьер-министра Болгарии Кирилл Петков, контракты с Газпромом будут пересмотрены, в том числе и на транзит российского газа в Сербию и Венгрию.

"Односторонний шантаж неприемлем", - сказал Петков.

Министр энергетики Болгарии Александер Николов подчеркнул, что страна уже расплатилась за поставку российского газа в апреле, и прекращение подачи топлива является нарушением действующего контракта.

Он добавил, что Болгария будет придерживаться рекомендаций Еврокомиссии, призывающей страны ЕС не расплачиваться за российский газ рублями, как этого требует РФ.

"Поскольку все торговые и юридические обязательства соблюдены, очевидно, что газ используется скорее как политическое и экономическое оружие в нынешней войне", – пояснил Николов.

26 апреля "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, отказавшихся платить за горючее рублями.

26 апреля было объявлено о прекращении поставок российского газа в Болгарию.

26 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал прекращение снабжения газа в ЕС нарушением контрактов и аргументом в пользу энергетического эмбарго.

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