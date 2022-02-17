Болгария сообщила о вторжении неизвестных самолетов в воздушное пространство над Черным морем
Глава обороны Болгарии адмирал Эмиль Эфтимов и испанский командующий Хесус Салазар сообщили о вторжении неизвестных иностранных самолетов в болгарское воздушное пространство в восточной зоне над Черным морем
Об этом сообщает 24chasa.
"Была воздушная активность на границе нашего ответственного района, в его восточной части. Погода была туманной, и наш самолет МиГ-29 не смог взлететь. Это сделали испанские самолеты", - сообщил Эфтимов.
Салазар отметил, что перехват иностранных самолетов не произошел, ведь они быстро отошли.
Издание сообщает, что сегодня воздушное пространство Болгарии охраняют совместно болгарские и испанские военно-воздушные силы.
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