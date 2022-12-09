Болгария согласовала первый пакет военной помощи Украине, в нем легкое вооружение и боеприпасы, - Reuters
Болгария направит Украине первый с начала полномасштабного вторжения РФ пакет военной помощи, в который войдут легкое вооружение и боеприпасы
Соответствующее решение принял парламент страны в пятницу, передает Reuters .
Как отмечает издание, Болгария была одной из немногих стран ЕС, которые не посылали помощь после того, как дружественная к России Социалистическая партия, партнер по коалиции в предыдущем правительстве, заблокировала предыдущее предложение в мае.
Список вооружений засекречен, но по данным СМИ, которое ссылается на болгарских чиновников, София пришлет в основном легкое вооружение и боеприпасы.
Временный министр обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не может позволить себе отправить зенитно-ракетные комплексы советского производства или истребители МИГ-19 и СУ-25.
"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью отвечает приоритетам Украины, но мы не направляем системы С-300, а также самолеты МИГ-29 или СУ-25", – сказал чиновник.
- В ноябре Украина попросила в Болгарии 30 видов вооружения, включая ПВО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.11
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.79
- Актуальное
- Важное