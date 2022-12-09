Соответствующее решение принял парламент страны в пятницу, передает Reuters .

Как отмечает издание, Болгария была одной из немногих стран ЕС, которые не посылали помощь после того, как дружественная к России Социалистическая партия, партнер по коалиции в предыдущем правительстве, заблокировала предыдущее предложение в мае.

Список вооружений засекречен, но по данным СМИ, которое ссылается на болгарских чиновников, София пришлет в основном легкое вооружение и боеприпасы.

Временный министр обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не может позволить себе отправить зенитно-ракетные комплексы советского производства или истребители МИГ-19 и СУ-25.

"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью отвечает приоритетам Украины, но мы не направляем системы С-300, а также самолеты МИГ-29 или СУ-25", – сказал чиновник.

В ноябре Украина попросила в Болгарии 30 видов вооружения, включая ПВО.

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