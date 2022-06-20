Об этом сообщил посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов, передает Интерфакс-Азербайджан .

Дипломат отметил, что по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) уже началась тестовая прокачка азербайджанского газа в Болгарию.

"Снабжение согласованных объемов газа начнется с 1 июля", - написал он.

Как только IGB будет полностью введено в эксплуатацию, это сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год с последующим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров газа в год.

Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже Газпрома с июня 2022 года. 6 июня в Болгарию поступил первый груз из США с сжиженным природным газом .

19 июня в Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа через трубопровод Греция-Болгария (IGB).