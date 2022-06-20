Болгария сможет получать полные объемы газа из Азербайджана с 1 июля, - посол
Болгария с 1 июля сможет получать азербайджанский газ в полном объеме после завершения тестового периода.
Об этом сообщил посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов, передает Интерфакс-Азербайджан .
Дипломат отметил, что по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) уже началась тестовая прокачка азербайджанского газа в Болгарию.
"Снабжение согласованных объемов газа начнется с 1 июля", - написал он.
Как только IGB будет полностью введено в эксплуатацию, это сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год с последующим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров газа в год.
- Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.
- В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже Газпрома с июня 2022 года. 6 июня в Болгарию поступил первый груз из США с сжиженным природным газом .
- 19 июня в Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа через трубопровод Греция-Болгария (IGB).
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