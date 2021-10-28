Болгария с 30 октября закрывает въезд для туристов из Украины

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Болгарии.



Согласно сообщению, Украина внесена Министерством здравоохранения Болгарии в "красную" зону по COVID-19.



"С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и членов семей", - говорится в сообщении.



Отмечается, что эти лица допускаются на территорию Болгарии после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни или аналогичного документа, одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в страну, или аналогичным документом .



Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии из страны, внесенной в "красную" зону, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до въезда в страну. В случае непредоставления такого документа, такие лица должны находиться на десятидневном карантине.



Дети до 12 лет могут въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

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