Болгария с 30 октября закрывает въезд для туристов из Украины
Болгария с 30 октября внесла Украину в "красный" список по COVID-19
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Болгарии.
Согласно сообщению, Украина внесена Министерством здравоохранения Болгарии в "красную" зону по COVID-19.
"С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и членов семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти лица допускаются на территорию Болгарии после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни или аналогичного документа, одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в страну, или аналогичным документом .
Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии из страны, внесенной в "красную" зону, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до въезда в страну. В случае непредоставления такого документа, такие лица должны находиться на десятидневном карантине.
Дети до 12 лет могут въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.
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