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Болгария, Румыния и Турция готовятся к разминированию Черного моря

21 октября, 2023 суббота
05:08
Война с Россией

Болгария, Румыния и Турция проводит подготовку к началу операции по разминированию Черного моря от последствий войны РФ против Украины

Соответствующее заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на открытии международной конференции "Завоевание мира в Украине", которую организовал Софийский форум безопасности в партнерстве с Посольством США в Болгарии, информирует Аналитический центр балканских исследований ex-Yu в фейсбуке.

"О ситуации в Черном море готовится начало противоминной операции с Румынией и Турцией, которая будет способствовать как повышению безопасности в болгарских территориальных водах, так и экспорту зерна из Украины", - отметил Тагарев.

По словам главы оборонного ведомства Болгарии, среди основных факторов, определяющих сложную среду безопасности, есть агрессивные действия России против Украины, ситуация на Западных Балканах и террористическая угроза, которая стала особенно актуальной после террористических актов ХАМАС против Израиля и роста напряжения на Ближнем Востоке.

Тагарев отметил, что Болгария предоставляет Украине всестороннюю дипломатическую, политическую, военную и гуманитарную помощь и будет продолжать это делать по мере возможностей, пока это будет необходимо.

Более того, Болгария рассматривает помощь Украине и в долгосрочной перспективе — в частности, как помочь, чтобы Украина построила необходимые институты и возможности в Вооруженных силах, чтобы как можно быстрее стала членом НАТО и ЕС, достигнув тем самым полных гарантий своей безопасности.

  • 10 октября Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц сообщил , что Турция, Румыния и Болгария планируют создать в ноябре подразделение специальных сил для разминирования своих территориальных вод Черного моря от последствий войны РФ против Украины.
Румыния
Турция
Болгария
Чорное море
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