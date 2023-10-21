Болгария, Румыния и Турция готовятся к разминированию Черного моря
Болгария, Румыния и Турция проводит подготовку к началу операции по разминированию Черного моря от последствий войны РФ против Украины
Соответствующее заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на открытии международной конференции "Завоевание мира в Украине", которую организовал Софийский форум безопасности в партнерстве с Посольством США в Болгарии, информирует Аналитический центр балканских исследований ex-Yu в фейсбуке.
"О ситуации в Черном море готовится начало противоминной операции с Румынией и Турцией, которая будет способствовать как повышению безопасности в болгарских территориальных водах, так и экспорту зерна из Украины", - отметил Тагарев.
По словам главы оборонного ведомства Болгарии, среди основных факторов, определяющих сложную среду безопасности, есть агрессивные действия России против Украины, ситуация на Западных Балканах и террористическая угроза, которая стала особенно актуальной после террористических актов ХАМАС против Израиля и роста напряжения на Ближнем Востоке.
Тагарев отметил, что Болгария предоставляет Украине всестороннюю дипломатическую, политическую, военную и гуманитарную помощь и будет продолжать это делать по мере возможностей, пока это будет необходимо.
Более того, Болгария рассматривает помощь Украине и в долгосрочной перспективе — в частности, как помочь, чтобы Украина построила необходимые институты и возможности в Вооруженных силах, чтобы как можно быстрее стала членом НАТО и ЕС, достигнув тем самым полных гарантий своей безопасности.
- 10 октября Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц сообщил , что Турция, Румыния и Болгария планируют создать в ноябре подразделение специальных сил для разминирования своих территориальных вод Черного моря от последствий войны РФ против Украины.
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