Болгария, Румыния и Турция готовятся к разминированию Черного моря

Соответствующее заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на открытии международной конференции "Завоевание мира в Украине", которую организовал Софийский форум безопасности в партнерстве с Посольством США в Болгарии, информирует Аналитический центр балканских исследований ex-Yu в фейсбуке.

"О ситуации в Черном море готовится начало противоминной операции с Румынией и Турцией, которая будет способствовать как повышению безопасности в болгарских территориальных водах, так и экспорту зерна из Украины", - отметил Тагарев.

По словам главы оборонного ведомства Болгарии, среди основных факторов, определяющих сложную среду безопасности, есть агрессивные действия России против Украины, ситуация на Западных Балканах и террористическая угроза, которая стала особенно актуальной после террористических актов ХАМАС против Израиля и роста напряжения на Ближнем Востоке.

Тагарев отметил, что Болгария предоставляет Украине всестороннюю дипломатическую, политическую, военную и гуманитарную помощь и будет продолжать это делать по мере возможностей, пока это будет необходимо.

Более того, Болгария рассматривает помощь Украине и в долгосрочной перспективе — в частности, как помочь, чтобы Украина построила необходимые институты и возможности в Вооруженных силах, чтобы как можно быстрее стала членом НАТО и ЕС, достигнув тем самым полных гарантий своей безопасности.