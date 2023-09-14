Болгария разместит на территории страны новую военную базу НАТО

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает BTA.

"У Минобороны есть бюджетные ресурсы для разработки проекта. Болгария также имеет возможности для экономического и социального развития региона при строительстве такой инфраструктуры", - отметил Тагарев.

Сообщается, что новая база НАТО будет размещена в Ямболском районе на юго-востоке страны. По словам министра обороны, решение о точном месте строительства еще не принято. Несмотря на это, ее строительство должно быть завершено к 2025 году.

Основная часть офицеров будет направлена из Италии. Боевая группа, расположенная на новой базе НАТО, будет выполнять оборонные функции в случае угрозы со стороны возможной страны-агрессора.

Сообщается, что стоимость строительства базы НАТО будет стоить 51 млн. евро.