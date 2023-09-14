Болгария разместит на территории страны новую военную базу НАТО
В Болгарии в скором времени начнется строительство новой военной базы НАТО. На ее территории разместятся казармы и дома для хранения техники.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает BTA.
"У Минобороны есть бюджетные ресурсы для разработки проекта. Болгария также имеет возможности для экономического и социального развития региона при строительстве такой инфраструктуры", - отметил Тагарев.
Сообщается, что новая база НАТО будет размещена в Ямболском районе на юго-востоке страны. По словам министра обороны, решение о точном месте строительства еще не принято. Несмотря на это, ее строительство должно быть завершено к 2025 году.
Основная часть офицеров будет направлена из Италии. Боевая группа, расположенная на новой базе НАТО, будет выполнять оборонные функции в случае угрозы со стороны возможной страны-агрессора.
Сообщается, что стоимость строительства базы НАТО будет стоить 51 млн. евро.
- 7 сентября премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил , что страна вооружит свою береговую охрану ракетами: решение обусловлено напряжением в Черном море, вызванным российской агрессией против Украины.
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