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Болгария разместит на территории страны новую военную базу НАТО

14 сентября, 2023 четверг
04:34
Мир

В Болгарии в скором времени начнется строительство новой военной базы НАТО. На ее территории разместятся казармы и дома для хранения техники.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает BTA.

"У Минобороны есть бюджетные ресурсы для разработки проекта. Болгария также имеет возможности для экономического и социального развития региона при строительстве такой инфраструктуры", - отметил Тагарев.

Сообщается, что новая база НАТО будет размещена в Ямболском районе на юго-востоке страны. По словам министра обороны, решение о точном месте строительства еще не принято. Несмотря на это, ее строительство должно быть завершено к 2025 году.

Основная часть офицеров будет направлена из Италии. Боевая группа, расположенная на новой базе НАТО, будет выполнять оборонные функции в случае угрозы со стороны возможной страны-агрессора.

Сообщается, что стоимость строительства базы НАТО будет стоить 51 млн. евро.

  • 7 сентября премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил , что страна вооружит свою береговую охрану ракетами: решение обусловлено напряжением в Черном море, вызванным российской агрессией против Украины.
Болгария
НАТО
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