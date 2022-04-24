Болгария рассмотрит возможность закупки украинского электричества, - Марченко

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в Facebook.



Он напомнил, что Украина присоединилась к энергосети Европы, став членом ENTSO-E и теперь производимая электроэнергия может реализовываться на европейском рынке.



"Вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии", - написал Марченко.

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