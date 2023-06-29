Болгария продолжила программу поддержки беженцев из Украины
Правительственная информационная служба сообщила в среду о продлении до конца сентября 2023 схемы государственной поддержки для размещения беженцев из Украины
Об этом сообщает The Sofia Globe.
В заявлении отмечено, что принимающие лица, у которых проживают украинские беженцы, будут продолжать получать 15 левов (около 8 долларов США) на человека в день.
В документе также прописано, что болгарское правительство поручило министрам труда и социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения по мерам интеграции украинцев в общество страны.
Введенная в 2022 году схема господдержки беженцам из Украины включала предоставление финансовой поддержки для мест пребывания беженцев. Несмотря на сокращение масштаба поддержки президентом Руменом Радевым, ее неоднократно удлиняли.
По данным правительства, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Болгарию въехали 1410258 украинцев.
Всего в Болгарии остаются 82 473 украинца, 16 804 из которых размещены по программе гуманитарного размещения.
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