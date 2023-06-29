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Болгария продолжила программу поддержки беженцев из Украины

29 июня, 2023 четверг
03:49
Мир

Правительственная информационная служба сообщила в среду о продлении до конца сентября 2023 схемы государственной поддержки для размещения беженцев из Украины

Об этом сообщает The Sofia Globe.

В заявлении отмечено, что принимающие лица, у которых проживают украинские беженцы, будут продолжать получать 15 левов (около 8 долларов США) на человека в день.

В документе также прописано, что болгарское правительство поручило министрам труда и социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения по мерам интеграции украинцев в общество страны.

Введенная в 2022 году схема господдержки беженцам из Украины включала предоставление финансовой поддержки для мест пребывания беженцев. Несмотря на сокращение масштаба поддержки президентом Руменом Радевым, ее неоднократно удлиняли.

По данным правительства, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Болгарию въехали 1410258 украинцев.

Всего в Болгарии остаются 82 473 украинца, 16 804 из которых размещены по программе гуманитарного размещения.

  • 21 апреля 2022 года министр туризма Болгарии заявил, что страна прекратит оказание гуманитарной помощи украинским беженцам в стране до 30 мая.
  • 6 мая в Болгарии сообщили , что ищут убежище для 30 тыс. беженцев из Украины.
  • 12 мая Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты. Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой.
  • 21 мая правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины. Для размещения беженцев планировалось выделить государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре. При этом около 80 тысяч беженцев пришлось переправить поездами и разместить в буферных центрах с вагонами и военными палатками. В настоящее время украинские беженцы боятся повторения подобной ситуации.
  • 10 ноября на нескольких курортах черноморского побережья в Болгарии объявлены акции протеста "В защиту прав украинцев в Болгарии".
  • 1 ноября министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил , что правительство разрешило продолжить действие программы по размещению украинских беженцев.
  • 14 ноября правительство Болгарии продлило действие государственной программы по размещению украинских беженцев
  • В начале июня 2023 года стало известно, что в Болгарии раскрыли злоупотребления, связанные с размещением беженцев из Украины.

помощь Украине
беженцы из Украины
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