Об этом сообщает The Sofia Globe.

По словам Министра, вместо гостиниц беженцев из Украины будут размещать на государственных объектах. Демерджиев отметил, что на переселение будет отведено 15 дней до середины ноября.

"Только Болгария и еще две страны – Кипр и Ирландия – предоставляют такую защиту (украинским беженцам – ред.) на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в надлежащих местах и им не придется переезжать в суровые". климатические условия", – сказал Демерджиев.

Отмечается, что программу по расселению украинских беженцев ввело бывшее правительство Петкова после полномасштабного вторжения РФ, когда многие бежавшие от войны украинцы искали убежища в Болгарии.

Отметим, что в конце октября подобное решение о помощи беженцам из Украины на неограниченный срок приняло правительство Азербайджана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb