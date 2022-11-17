Об этом информирует The Sofia Globe.

"Временное правительство Болгарии продлило схему размещения украинских беженцев до 24 февраля 2023 года. Это означает расширение государственной системы размещения украинских беженцев в гостиницах, хотя новоприбывшие в Болгарию будут размещаться только в государственных и муниципальных помещениях. Объекты, охваченные схемой, включают собственность государства или государственных предприятий, а также размещение, зарегистрированное в Национальном туристическом реестре", – пишет издание.

Сообщается, что оплата за размещение беженцев из Украины в местах, внесенных в Национальный туристический реестр, будет приниматься только при условии, что они были включены в список по состоянию на 31 октября и оставались с 1 по 15 ноября и будут находиться там до 24 февраля.

Государство будет платить 15 левов за проживание без учета налога на добавленную стоимость в сутки, а для некатегоризированных – 18 левов без НДС, который также покроет власть.

Известно, что в Болгарию от начала полномасштабного вторжения прибыли 889 121 украинский переселенец, в том числе 51 811 - дети. Осталось 52 381 гражданина Украины.

21 апреля министр туризма Болгарии заявил, что страна прекратит оказание гуманитарной помощи украинским беженцам в стране до 30 мая.

6 мая в Болгарии сообщили, что ищут убежище для 30 тыс. беженцев из Украины.

12 мая Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты. Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой.

21 мая правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины. Для размещения беженцев планировалось выделить государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре. При этом около 80 тысяч беженцев пришлось переправить поездами и разместить в буферных центрах с вагонами и военными палатками. В настоящее время украинские беженцы боятся повторения подобной ситуации.

10 ноября на нескольких курортах черноморского побережья в Болгарии объявлены акции протеста "В защиту прав украинцев в Болгарии".

1 ноября министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что правительство разрешило продлить действие программы по размещению украинских беженцев.

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