Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом он рассказал в twitter.

"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", - пишет президент.

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.

24 ноября парламент Молдовы на заседании в четверг принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

25 ноября оппозиционный режиму Лукашенко Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистической власти против национальных республик СССР в межвоенный период.

26 ноября президент США Джо Байден призвал почтить память жертв Голодоморов, совершенных Россией на территории Украины.

30 ноября немецкий бундестаг принял резолюцию по определению Голодомора геноцидом украинского народа.

Европейский парламент может признать Голодомор геноцидом украинского народа во время голосования, запланированного на 15 декабря.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

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