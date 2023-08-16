Болгария присоединяется к декларации G7 по гарантиям безопасности Украины
Совет министров Болгарии в среду, 16 августа, принял решение, которым принимает присоединение Болгарии к декларации G7 относительно гарантий безопасности Украины
Об этом сообщает BTA.
"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств. Согласно этой последовательной политике Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", - говорится в заявлении информационной службы правительства Болгарии
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи о гарантиях безопасности для Украины
25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.
12 августа Греция стала 14 страной, которая присоединилась к вильнюсской декларации G7 в поддержку Украины.
15 августа Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
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