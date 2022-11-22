Болгария приняла предложение российского Лукойла об экспорте нефти в обход эмбарго ЕС

Об этом информирует Euractiv .

Вице-премьер-министр по вопросам экономической политики Болгарии Христо Алексеев заявил, что договоренность об уплате налога на экспорт нефти, несмотря на предупреждение Еврокомиссии, что это нарушит режим санкций, позволит получить дополнительно €350 миллионов в бюджет.

"Сегодня мы добились очень важного шага - с 1 января 2023 года ЛУКОЙЛ переведет всю добычу, доходы и налоги, которые будут уплачиваться в Болгарии, а не, как это было раньше, в Нидерландах или Швейцарии", - сказал Алексеев на совместном брифинге с руководством российской компании "Лукойл Нефтехим Болгария".

Лукойл заявила, что в течение недели после введения Болгарией законодательных актов компания перейдет на схему, при которой будет перечислять прибыль от переработки нефти в Болгарию.

В издании отмечают, что это соглашение выгодно ЛУКОЙЛу, ведь де-факто сделает Болгарию базой для частичного избегания европейского нефтяного эмбарго.

Напомним, в июньском пакете санкций ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 г. и других российских нефтепродуктов с 5 февраля 2023 г.

21 июня глава МИД Британии объявил о подготовке новых санкций против РФ.

23 июня правительство Великобритании заявило о введении против России новых санкций, касающихся экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.

На саммите ЕС 23-24 июня в Брюсселе лидеры организации обсуждали новый пакет санкций против Российской Федерации.

5 октября послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает и новые ограничения на экспорт металла. В тот же день стало известно, что из-за санкций Россия уже продает металлы в убыток до 50%.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что цены на трубопроводную нефть из РФ в новом пакете санкций ЕС не ограничат из-за Венгрии. По его словам, ограничение цен на нефть из России не будет касаться сырья, поставляемого по трубопроводам, а новые санкции также не коснутся ядерной энергетики.

6 октября совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.

Перед вступлением в силу нефтяного эмбарго на российскую нефть ее экспорт резко возрос, соответственно увеличились доходы Кремля.

5 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничение цен на нефть является одним из ключевых способов наказать Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

8 ноября корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк заявил, что ЕС может согласовать ценовой потолок на российскую нефть на следующей неделе.

В Европейском союзе ожидают, что ограничения цен на российскую нефть, введенные G7, начнут действовать с 5 декабря.

С марта 2022 года в Великобританию ввезла нефти из России стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя в официальной статистике как российский импорт это не фигурировало – это потому, что РФ использует лазейки в ограничениях, введенных Лондоном.