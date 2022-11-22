Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Болгария приняла предложение российского Лукойла об экспорте нефти в обход эмбарго ЕС

Болгария приняла предложение российского Лукойла об экспорте нефти в обход эмбарго ЕС

22 ноября, 2022 вторник
18:08
Мир

Временное правительство Болгарии и "Лукойл Нефтехим Болгария" договорились об экспорте нефтепродуктов в обход торгово-экономических ограничений в Европейский союз до конца 2024 года при уплате налогов в полном объеме

Об этом информирует Euractiv .

Вице-премьер-министр по вопросам экономической политики Болгарии Христо Алексеев заявил, что договоренность об уплате налога на экспорт нефти, несмотря на предупреждение Еврокомиссии, что это нарушит режим санкций, позволит получить дополнительно €350 миллионов в бюджет.

"Сегодня мы добились очень важного шага - с 1 января 2023 года ЛУКОЙЛ переведет всю добычу, доходы и налоги, которые будут уплачиваться в Болгарии, а не, как это было раньше, в Нидерландах или Швейцарии", - сказал Алексеев на совместном брифинге с руководством российской компании "Лукойл Нефтехим Болгария".

Лукойл заявила, что в течение недели после введения Болгарией законодательных актов компания перейдет на схему, при которой будет перечислять прибыль от переработки нефти в Болгарию.

В издании отмечают, что это соглашение выгодно ЛУКОЙЛу, ведь де-факто сделает Болгарию базой для частичного избегания европейского нефтяного эмбарго.

Напомним, в июньском пакете санкций ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 г. и других российских нефтепродуктов с 5 февраля 2023 г.

  • 21 июня глава МИД Британии объявил о подготовке новых санкций против РФ.
  • 23 июня правительство Великобритании заявило о введении против России новых санкций, касающихся экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.
  • На саммите ЕС 23-24 июня в Брюсселе лидеры организации обсуждали новый пакет санкций против Российской Федерации.
  • 5 октября послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает и новые ограничения на экспорт металла. В тот же день стало известно, что из-за санкций Россия уже продает металлы в убыток до 50%.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что цены на трубопроводную нефть из РФ в новом пакете санкций ЕС не ограничат из-за Венгрии. По его словам, ограничение цен на нефть из России не будет касаться сырья, поставляемого по трубопроводам, а новые санкции также не коснутся ядерной энергетики.
  • 6 октября совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.
  • Перед вступлением в силу нефтяного эмбарго на российскую нефть ее экспорт резко возрос, соответственно увеличились доходы Кремля.
  • 5 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничение цен на нефть является одним из ключевых способов наказать Россию за полномасштабное вторжение в Украину.
  • 8 ноября корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк заявил, что ЕС может согласовать ценовой потолок на российскую нефть на следующей неделе.
  • В Европейском союзе ожидают, что ограничения цен на российскую нефть, введенные G7, начнут действовать с 5 декабря.
  • С марта 2022 года в Великобританию ввезла нефти из России стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя в официальной статистике как российский импорт это не фигурировало – это потому, что РФ использует лазейки в ограничениях, введенных Лондоном.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
ЕС
нафта
санкции против России
Экономика
Читайте также:
20 ноября, 2022 воскресенье
Если Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, она может уже начать вести себя как участница Альянса, - дипломат Брайза
21 ноября, 2022 понедельник
Литва после инцидента с ракетой в Польше решила не передавать Украине NASAMS
21 ноября, 2022 понедельник
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.47
  • EUR
    Покупка 39.97
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 ноября
18:38
В Минобразования заявили, что ВНО-2023 провести невозможно, и объявили об альтернативном варианте поступления в ВУЗы
18:35
ЧВК Вагнера
Все фракции Европарламента призвали признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
18:18
США предоставит Украине дополнительные $4,5 млрд на зарплаты медикам и учителям
18:05
OPINION
Пока "мальчики и девочки" воюют там - мы должны воевать здесь
17:58
В Никопольском районе из-за российских обстрелов погиб 31 гражданский, около 130 пострадали
17:56
Еврокомиссия определила верхний лимит цен на газ для ЕС, - Bloomberg
17:52
ГСЧС предупредила о тумане и гололедице на дорогах 23 ноября
17:51
Эксклюзив
Государство должно разорвать договоры на пребывание московского патриархата в Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской лаврах, - религиовед Ковалев
17:50
"Очень настораживает": премьера Эстонии Каллас обеспокоила реклама Венгрии о "вредности" санкций против РФ
17:46
Анджей Дуда
Дуда после падения ракеты в Польше говорил с лицом, выдававшим себя за Макрона. В РФ заявили о причастности к пранку
17:35
В Укрэнерго сказали, какими будут графики отключений при отсутствии ударов РФ
17:32
Газпром угрожает сократить транзит газа в Европу через ГТС Украины
17:25
Оккупанты попали в 12 мест в Херсоне: три человека погибли
17:22
Организаторы Евровидения объявили об изменении правил голосования
17:11
Орбан прокомментировал карту Венгрии с территорией Украины на его шарфе
17:03
В Укрэнерго назвали основное препятствие для ремонта энергетической инфраструктуры Херсона
17:03
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты матчей и расписание трансляций 22 ноября
16:58
Дания не смогла переиграть Тунис на чемпионате мира
16:53
Австрия предоставит Украине генераторы для цифровой инфраструктуры
16:49
Эксклюзив
Безвизовый режим с РФ представляет угрозу для территориальной целостности Грузии, - грузинский эксперт Маисайя
16:45
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:42
В России готовятся к возможному прекращению пассажирских авиаперевозок
16:42
Оккупанты похитили более 700 мелитопольцев, более сотни до сих пор в плену, - мэр
16:39
Одесский дом ребенка "Солнышко" эвакуировали в Анкару
16:26
Эксклюзив
Режимы Ирана и России зашли в тупики, поэтому они объединяются против цивилизованного мира, - иранский обозреватель Миан
16:14
В Швеции задержаны два человека по подозрению в шпионаже
16:13
Эксклюзив
Белогоровка - единственное место в Луганской области, где ВСУ в обороне, - глава Северодонецкой ВА
16:09
OPINION
Путин играет на наших слабостях
15:55
Месси прокомментировал сенсационное поражение Аргентины от Саудовской Аравии
15:27
Умер Герой Украины Юрий Шухевич – политзаключенный, сын командующего УПА
15:25
Большинство деталей иранских дронов производят США и страны Европы, - The Wall Street Journal
15:25
Зашифрованные сообщения, голосовой и видеочат: Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0
14:58
Оккупанты обстреляли Торецк и Часов Яр в Донецкой области, есть пострадавшие
14:57
НБУ ввел в обращение памятную монету в честь украинского философа Григория Сковороды
14:48
МВФ
В МВФ спрогнозировали для Украины тяжелую зиму и дальнейшую стабилизацию экономики в 2023 году
14:46
В Кремле отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре
14:42
В Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС, - Укрэнерго
14:28
На Херсонщине починили мост через реку Ингулец, соединяющий с Днепропетровщиной
14:27
санкции против РФ
Украина планирует ввести новый пакет санкций против 3 тысяч представителей российского военно-промышленного комплекса
14:16
В Херсоне задержали коллаборанта, который "выбивал голоса" за присоединение к России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV