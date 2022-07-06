Болгария предлагает Украине помощь в транспортировке и хранении зерна
Болгарский государственный порт Варна будет вести переговоры с операторами частных портовых терминалов о помощи в хранении и переработке зерновых грузов из Украины
Об этом сообщили в Минтрансе Болгарии, передает Bloomberg.
Министерство планирует обратиться за финансовой помощью в Европейскую комиссию для строительства дополнительных силосов для зерна, поскольку существующие мощности для хранения на всех терминалах в Варне составляют 150 тыс. тонн.
- Напомним, в конце мая премьер-министр Болгарии Кирилл Петков предложил экспортировать украинское зерно через порты вблизи Одессы: болгарскую Варну и румынскую Констанцу.
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