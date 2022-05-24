Об этом он заявил после встречи с итальянским коллегой Марио Драги, сообщает BNR.

"Газпром ставит разные условия для стран ЕС по оплате поставок, и потому мы должны вместе решать эту проблему", - заявил Петков.

Он также прокомментировал информацию о решении Германии и Италии согласиться с предложенной Россией моделью оплаты поставок газа, подчеркнув, что позиция Болгарии остается неизменной – полное отличие от российского газа и замена его более дешевой альтернативой.

"Болгария не всегда должна быть страной, придерживающейся хороших или плохих практик. Иногда мы можем быть лидерами", - пояснил он.

Вместе с тем, он отмечает – ЕС будет иметь мощную переговорную позицию только в случае общей позиции.

"У нас было абсолютное давление по переходу с евро на рубли. Насколько я понимаю, многим странам-членам было предложено – достаточно оплаты в евро, и им не стоит беспокоиться о конвертации. Следовательно, очевидно, есть разные условия, и мы, пока не объединимся вместе, не раскроем все наши контракты и не обсудим, как справиться с этой проблемой, будет оставаться опасность",- резюмирует он.

По словам Петкова, причиной разных условий являются масштабы рынков. Большие рынки, такие как Италия и Германия, предлагают лучшие условия, в то время как меньшие рынки предлагают другие предложения.

Поэтому уже на следующей встрече лидеров 27 стран-членов ЕС будет обсуждено предложение Болгарии относительно общей позиции по закупке российского газа.

Напомним, 27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях. Болгария потребляла около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых более 90% поступало из России.

А уже 11 мая Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США по ценам ниже Газпрома.

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