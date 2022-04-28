Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники, – премьер-министр Петков
Украина и Болгария могут наладить взаимодействие по ремонту украинской военной техники на болгарских производственных мощностях
Об этом стало известно 28 апреля на совместном брифинге Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.
"Сегодня мы провели содержательные переговоры, обсудили все ключевые вопросы, достойные внимания именно сейчас. В разговоре с премьер-министром инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины, и убежден, что такое сотрудничество будет выгодным и для болгарских компаний, экономики, а для нас очень важно качество и сроки, потому что мы воюем ежедневно", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке надежных партнеров.
"Ваш запрос по ремонту и восстановлению некоторой военной техники тяжелой на предприятиях в Болгарии – думаю, это станет хорошей возможностью для Украины и Болгарии. Нам будет приятно оказать такую помощь", – добавил Петков.
- Ранее сообщалось, что после остановки поставки российского газа Болгария обвинила Россию в нарушении контрактов и предупредила, что может прекратить транзит топлива в Сербию и Венгрию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.86
- Актуальное
- Важное