Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники, – премьер-министр Петков

Об этом стало известно 28 апреля на совместном брифинге Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.



"Сегодня мы провели содержательные переговоры, обсудили все ключевые вопросы, достойные внимания именно сейчас. В разговоре с премьер-министром инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины, и убежден, что такое сотрудничество будет выгодным и для болгарских компаний, экономики, а для нас очень важно качество и сроки, потому что мы воюем ежедневно", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке надежных партнеров.