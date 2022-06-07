Болгария получила от США первый танкер со сжиженным газом после расторжения контрактов с Газпромом
Болгарии поступил первый груз из США с сжиженным природным газом – он уже разгружается на терминале в Турции
Об этом сообщает Nova.
Танкер прибыл в терминал в Турции, хотя ранее болгарские чиновники сообщали, что поставки будут происходить через Грецию. Разгрузка началась. Для слива голубого топлива с корабля потребуется около 18 часов.
- Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.
- В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже Газпрома с июня 2022 года.
- В начале июня в правительстве заявили , что Болгария больше никогда не будет вести переговоры с Газпромом.
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