Об этом сообщает Nova.

Танкер прибыл в терминал в Турции, хотя ранее болгарские чиновники сообщали, что поставки будут происходить через Грецию. Разгрузка началась. Для слива голубого топлива с корабля потребуется около 18 часов.

Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже Газпрома с июня 2022 года.

В начале июня в правительстве заявили , что Болгария больше никогда не будет вести переговоры с Газпромом.

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