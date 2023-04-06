Болгария полностью закрывает порты для российских судов
В Болгарии в рамках директивы ЕС об исполнении санкций приняли решение закрыть для входа российских судов все порты
Об этом сообщает PortSEurope .
Запрет вступить в силу 8 апреля и будет распространяться на все суда, находящиеся в российском морском реестре судоходства.
Сначала власти Болгарии установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций. Однако теперь действие запрета расширяется на российские суда, ходящие под флагами других стран – такие тоже есть.
- Ранее Болгария определила военную агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру. В минобороны заявили, что российская армия совершает систематические преступления в Украине.
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