Об этом сообщает PortSEurope .

Запрет вступить в силу 8 апреля и будет распространяться на все суда, находящиеся в российском морском реестре судоходства.

Сначала власти Болгарии установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций. Однако теперь действие запрета расширяется на российские суда, ходящие под флагами других стран – такие тоже есть.