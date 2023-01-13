Об этом сообщает Reuters.

Парламент Болгарии принял решение о защите критически важной инфраструктуры и обеспечении поставки топлива на Балканы. Поэтому страна готовится взять на себя управление нефтеперерабатывающим заводом российской компании "ЛУКойл" Neftochim Burgas сроком до года.

Известно, что Болгария держала освобождение от запрета Европейского Союза на импорт российской нефти из-за вторжения в Украину. Поэтому нефтеперерабатывающий завод мощностью 196 тысяч баррелей в день, крупнейший производитель топлива в Болгарии, перешел на переработку только российской нефти.

Отмечается, что НПЗ не может экспортировать топливо и нефтепродукты с 5 февраля – за исключением поставок в Украину. Завод также может экспортировать побочные продукты, которые не могут безопасно храниться в Болгарии и могут представлять опасность для окружающей среды.

Согласно законодательным изменениям Болгарии, министр экономики может назначить специального торгового представителя, чтобы взять на себя операционный контроль над нефтеперерабатывающим заводом, если есть угрозы национальной безопасности или поставка критически важных ресурсов.

Специальный представитель также может быть назначен, если НПЗ нарушает правила конкуренции или санкции Европейского союза.

22 ноября СМИ сообщили, что временное правительство Болгарии и "Лукойл Нефтехим Болгария" договорились об экспорте нефтепродуктов в обход торгово-экономических ограничений в Европейский союз до конца 2024 года при уплате налогов в полном объеме.

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